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سوريا تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في سوريا - ارشيفية
الكورونا في سوريا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 8:28 م
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2008 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 82.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 460.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 785 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون إصابة.

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