عالم أوبئة صيني يشيد باللقاح الروسي الجديد

أشاد عالم الأوبئة الرائد في الصين، تشونج نانشان، بلقاح "سبوتنيك 5" الروسي الجديد المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "جامالي".

وذكرت السفارة الروسية في بكين، في بيان لها: "الأكاديمي تشونج نانشان أعطى تقديرا عاليا للقاح "كوفيد-19"، الذي طوره مركز "جامالي" الوطني الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وهنأ بلدنا على استكمال إجراءات التسجيل الحكومية للدواء"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

يُذكر أنه في 19 أغسطس الجاري، شاركت السفارة الروسية في الصين في جلسة إحاطة عبر الإنترنت بمشاركة عالم الوبائيات الصيني المعروف، حيث نظمت الفعالية من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية، والتي كانت مخصصة لقضايا الساعة الخاصة بالوقاية من وباء "كوفيد-19" ومكافحته.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيجودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.