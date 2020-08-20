محاولات طبية حثيثة لإنقاذ حياة المعارض الروسي نافالني

أكد المستشفى، الذي يرقد فيه المعارض الروسي أليكسي نافالني، بمدينة أومسك السيبيرية، أن الأطباء في وحدة العناية يعملون جاهدين لإنقاذ حياة السياسي المعارض.

وقال نائب رئيس الأطباء بالمستشفى أناتولي كالينيتشينكو، في تصريحات متلفزة للصحفيين، :"الأطباء لا يفعلون فقط كل ما هو ممكن، وإنما يعملون جاهدين لإنقاذ حياته".

وأضاف: "ربما يكون هذا أقصى ما يمكنني التصريح به لكم".

ورفض كالينيتشينكو الحديث عن سبب الحالة التي يعانيها نافالني، وقال إن فحوصا تجري لتحديد التشخيص.

كانت متحدثة باسم المعارض الروسي قالت صباح اليوم إنه تعرض للتسميم بمادة يشتبه أنه تمت إضافتها إلى مشروب تناوله، وأضافت أنه تم نقله للمستشفى وتم وضعه في العناية المركزة، حيث يرقد في غيبوبة.