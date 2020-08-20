عضو المجمع اللغوي: هناك انحدار كامل للغة العربية

قالت الدكتورة وفاء كامل، عضو المجمع اللغوي، إن اللغة أبرز مقومات الشخصية ومن أهم مقومات وحدة الشعوب، مشيرة إلى أنها إحدى الركائز الرئيسية للوجود العربي وأرقى الروابط التي تجمع بين أقطار العالم العربي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك انحدارًا كاملًا للغة العربية، لافتة إلى أن اللغة هي الجامع النهائي بوصفنا أمة وتاريخًا وحضارة.

وتابعت أن «اللغة الدرع الواقي في مواجهة الغزو الثقافي إبان عصر المعلومات»، مؤكدة أن «بقاء الأمة وتقدمها مرتبط بتشبثها بأصولها المتمثلة في لغتها ودينها».

ولفتت عضو المجمع اللغوي إلى أن «التهاون في الحرص على الأصول مدعاة لتراجع اللغة في كل ميادين الحياة»، قائلة إن فرنسا سنت قانونًا لحماية اللغة الفرنسية عام 1994 نص على حظر عقد المؤتمرات العلمية التي تتخذ الإنجليزية لغة للتداول.