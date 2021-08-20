بلقيس تطرح كليب دبلوماسي أول أغنياتها باللهجة المصرية

طرحت الفنانة بلقيس اليوم الجمعة كليب " دبلوماسي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية هي أول أغانيها باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وتم تصوير الكليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبو طالب.

وأحيت بلقيس أخيرا حفلا غنائيا ضمن عروض دار الأوبرا المصرية الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة.

وقدمت بلقيس خلال الحفل عددا كبيرا من الأغنيات منها: "سهر الليالي"، وياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف"، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها "سهر الليالي، والبنت الشلبية، وبالبنط العريض لحسين الجسمي".





