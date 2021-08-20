ملك ماليزيا يعين إسماعيل صبري رئيسا جديدا للوزراء

اختار ملك ماليزيا وزير الدفاع السابق نائب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء لينهي بهذا أزمة سياسية مطولة في البلد الذي يعاني من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إسماعيل صبري (61 عاما) سوف يؤدي اليمين غدا السبت، وفقا لبيان صادر عن القصر الملكي الذي قال إنه حصل على دعم 114 نائبا في البرلمان المؤلف من 220 عضوا.

وجاء البيان بعدما التقى الملك بحكام ملكيين آخرين للبلاد اليوم الجمعة لمناقشة الوضع.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة، وهو اليوم الثالث على التوالي في تسجيل رقم قياسي جديد ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 5ر1 مليون حالة. وذلك رغم أن البلاد في الشهر السابع من حالة الطوارئ والمرور بعدة إغلاقات.

كما أبلغت الوزارة عن تسجيل 233 حالة وفاة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13713.

ويأتي التعيين بعد أسابيع من الاضطراب السياسي الذي أدى إلى استقالة محي الدين ياسين وحكومته بالكامل يوم الإثنين بعد أكثر من 17 شهرا في المنصب وسط تصاعد الغضب بشأن تعامله مع الجائحة والاقتصاد.

وقال القصر في بيان: "أعرب جلالته عن آرائه أنه بتعيين رئيس الوزراء سوف تواصل الحكومة الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19 على الفور من أجل راحة وسلامة الشعب ورفاهية البلاد التي تضررت بشدة جراء هذه الأزمة والتهديد الوبائي".

ويقوم الملك بدور شرفي إلى حد كبير ولكنه يعين رئيس الوزراء بناء على من يعتقد أنه يحظى بأغلبية في البرلمان.

وبمجرد تعيينه، سوف يواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتا بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن، بحسب ما قاله القصر في بيان أمس الأول الأربعاء.

وقال الملك اليوم إنه يأمل أن يؤدي تعيين إسماعيل صبري إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

ويمثل تعيين صبري رئيسا للوزراء عودة السلطة لحزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وهي الفصيل المهيمن في الائتلاف الذي أدار ماليزيا منذ الاستقلال حتى خسارة انتخابية صادمة قبل ثلاث سنوات، ناتجة في جزء منها عن مزاعم بالفساد ضد رئيس الوزراء رئيس الحزب سابقا نجيب رزاق.

ويمكن أن تهتز الأغلبية الضئيلة التي حصل عليها إسماعيل صبري بسرعة إذا نظر في قضايا الفساد التي تشمل زملاء في الحزب مثل نجيب، أو في حالة تهميش المنافسين الأقوياء في الحزب عندما يتعلق الأمر بتعيين وزراء.