واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام سجلت السلطات الصحية 2704 إصابات ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و382 ألفا و258 مصابا والوفيات إلى 43 ألفا و104 حالات.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1835 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 44 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و 503 آلاف و369 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 143 ألفا و 332 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 100 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و9 آلاف و 797 فيما استقر إجمالي الوفيات عند 29 ألفا و315 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و 389 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و451 ألفا و 725 فيما بلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و 602 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و 715 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 47 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و852 ألفا و 170 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 61 ألفا و308 حالات وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و 475 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 16حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و857 ألفا و 488 فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و 338 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 24 آلفا و392 إصابة و 88 حالة وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و 630 ألفا و 998 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 174 ألفا و659 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 19 ألفا و 870 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 339 ألفا و 792 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 153 ألفا و501 حالة.

وسجلت صربيا 4251 إصابة ووفاة 16 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و240 ألفا و 552 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و 525 حالة.

وسجلت كرواتيا 1306 إصابات ووفاة 7 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و205 آلاف و948 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و559 حالة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و771 إصابة و39 حالة وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات ليصل إلى 4 ملايين و432 ألفا و 586 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و 174 حالة وفاة.