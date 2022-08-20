بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة باللغة العربية والتربية الدينية

بدأت اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ويؤدي الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد.



وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"، إنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في امتحانات الدور الأول من تعقيم للجان قبل بدء الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامات، تفتيش الطلاب قبل الدخول من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل منعا للغش.



وحذر الطلاب من التعامل مع صفحات الغش على مواقع الاجتماعي حتى لا يتم تطبيق قانون الغش عليهم وحرمانهم من الامتحان.



ويدخل امتحانات الدور الثاني طالب الثانوية العامة الراسب في مادة او مادتين علي الأكثر في امتحانات الدور الأول ويحصل علي 50% من درجة المادة، والطالب الذي أجل امتحانات الدور الأول لعذر مقبول ويحصل على درجة المادة كاملة.