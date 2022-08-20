«التجارى الدولى» يطلق خدمة المدفوعات اللحظية لدعم خطط التحول الرقمى

أطلق البنك التجارى الدولى خدمة المدفوعات اللحظية عن طريق قنوات البنك الرقمية، بما فى ذلك، خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك عن طريق تطبيق INSTAPAY الخاص بشركة بنوك مصر، حيث بلغ إجمالى قيمة المدفوعات من خلال التطبيق نحو 2.6 مليار جنيه وارتفع عدد المعاملات بنسبة 500% حتى شهر يونيو 2022 مع ارتفاع عدد المشتركين فى الخدمة بنسبة 286%.

وتعد شبكة المدفوعات اللحظية IPN، بمثابة شبكة دفع جديدة ذات قدرة فورية على إرسال واستقبال الأموال بين البنوك المشتركة بالخدمة بصورة فورية على مدى 24 ساعة، باستخدام تجربة مطورة، مع القدرة على التحويل بين أنواع الحسابات المصرفية المختلفة، وبطاقات ميزة، والمحافظ الإلكترونية.

من جانبه قال محمد فرج ــ نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى ــ مصر، إن المفهوم الجديد الذى أدخلته شبكة المدفوعات اللحظية IPN هو نموذج فريد سيساهم بشكل إيجابى فى دعم جهود البنك لتسريع التحول الرقمى وتحويل سلوك المستهلك للاستجابة للمتغيرات والتى تمثل هدفا رئيسيا، ليس فقط بالاقتصار على توفير شبكة دفع، ولكن بتقديم تجربة جديدة تلبى احتياجات العميل فى المقام الأول وتفتح المجال أمام الابداع والابتكار بهدف توفير أفضل استفادة للعميل.

كما أطلق البنك التجارى الدولى أحدث جيل من أجهزة الصراف الآلى، والتى تقدم تجربة مصرفية جديدة كليا للعملاء تتماشى مع استراتيجية البنك المتمثلة فى تقديم حلول مبتكرة للسوق من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء نحو آفاق جديدة من التميز.

وتتميز أجهزة الصراف الآلى المحدثة بأنها تعمل من خلال شاشة تعمل باللمس، وتعرض القوائم على شكل أيقونات تمكن المستخدم من التنقل والمرور على كل جزء من أجزاء الشاشة، بحيث تقدم تجربة مصرفية تتسم بسهولة الاستخدام للوظائف والخيارات المتاحة مماثلة لاستخدام العميل للهواتف الذكية، مما سوف يساعد على تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا دمج الماكينات داخل أنظمة البنك بسهولة نظرا لطبيعتها القابلة للبرمجة السريعة.

قام البنك أيضا بإطلاق رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN عبر ماكينات الصراف الآلى المحدثة التابعة لـ CIB والتى تعمل من خلال الاستعانة بتلك التقنية لتمكين العميل من الحصول على رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN وطباعته من خلال ماكينة الصراف الآلى.

تعكس هذه المبادرة التزام البنك التجارى الدولى الراسخ بالاستثمار فى التقنيات الحديثة التى تسهم فى تعزيز تجربة العملاء وتمكنهم من إجراء معاملاتهم المصرفية بشكل يومى على مدى الساعة بكل سهولة ويسر.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى ــ مصر «يأتى هذا التطوير فى إطار التزام البنك بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كل القنوات الرقمية، ويؤكد مجددا على التزامنا بإدخال أحدث الأساليب والتقنيات فى تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء وتقديم تجربة جديدة تتسم بالسرعة والجودة الفائقة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزى المصرى نحو تحقيق الشمول المالى».

شهد البنك زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 72% فى عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking حتى شهر يونيو 2022 لتصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 83%. بالإضافة إلى ذلك، تقدر قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية بـ 537 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2022، بزيادة 48% وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى.

كما شهد البنك زيادة بنسبة 26% فى عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر يونيو 2022، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، فضلا عن ارتفاع قيمة المعاملات المنفذة عبر ماكينات الصراف الآلى (ATM) بنسبة 24%.

ومن ناحية أخرى، شهدت الخدمات المصرفية الرقمية للشركات أيضا قفزة كبيرة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، فقد ارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات وغرفة المقاصة الآلية بنسبة 36% لتصل قيمتها إلى 317 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 51%، كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة وصلت إلى 60% حتى شهر يونيو 2022 وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى.