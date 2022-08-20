أفاد تقرير بأن مجموعة من المستثمرين بقيادة عملاق شحن الحاويات إم.إس.سي. ميدتيرينيان وشركة الطيران الألمانية دويتشه لوفتهانزا، يمكن أن تعرض نحو 850 مليون يورو (853 مليون دولار) للاستحواذ على نسبة من شركة النقل الجوي الإيطالية إيتا.

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن المجموعة قد تحاول يوم الإثنين شراء 80% من شركة إيتا، بغرض تشكيل قيادة عالمية في الشحن وسفر الركاب بدمج أصول إم.إس.سي. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة، أن مجموعة أخرى بقيادة سيرتاريس مانجمينت الأمريكية للسفر والسياحة، تعرض نحو 600 مليون إلى 650 مليون يورو مقابل الاستحواذ على 60% من إيتا، فيما يظل الجزء المتبقي في يد وزارة المالية الإيطالية.

وسوف تمثل عملية بيع ناجحة لإيتا، خليفة الناقل الوطني الإيطالي المتعثر أليتاليا، فوزا كبيرا للقائم بأعمال رئيس الوزراء ماريو دراجي عقب سلسلة من التصفيات الفاشلة من جانب الإدارات السابقة على مدار أكثر من عقد.