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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبكاء وصراخ عروس لبنانية، بعد مقتل شقيقها على يد شقيق العريس أثناء حفل زفافها في مدينة طرابلس.

وأوضح مقطع الفيديو، عروس ترتدي الفستان الأبيض تبكي وتصرخ وسط شارع عام، فيما حاولت سيدات تهدئتها بعد صدمتها بمقتل شقيقها.

سجل خلاف عائلي اثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في ابي سمراء #طرابلس



تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل يدعى "م.ب" وهو شقيق العروس



جرى نقله بسيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة اصابته بطلق ناي قي قلبه pic.twitter.com/HKblWDsAQD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 19, 2023

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، وقع خلاف عائلي، يوم السبت، أثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في أبي سمراء – طرابلس، تطور إلى إطلاق نار، نتج عنه إصابة المدعو مؤمن بيروتي، برصاصة في صدره.

ونُقل الجريح بسيارة مدنية إلى مستشفى دار الشفاء، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وعُلم أنّ القتيل هو شقيق العروس وأن الرصاصة أصابته مباشرة في قلبه.

وتبيّن أنّ شقيق العريس هو من أطلق النار على مؤمن بيروتي شقيق العروس، وأرداه قتيلاً وفرّ هارباً.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أمنية أن قوى الأمن طوقت المنطقة، وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.

وخيّم الحزن على منطقة أبي سمراء، «وحوّل الزفاف إلى مأتم»، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور المشكلة.

وتشهد مدينة طرابلس انتشارًا واسعًا للسلاح المتفلت بين الشباب؛ مما يسبب المشكلات وحالات القتل.