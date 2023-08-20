قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية من حيث الأصل مباح، منوهًا أنه ليس سنة من سنن النبي محمد.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «لا ندعي أنه واجب، ولا ندعي ونقول إنه حرام، لأن الله - سبحانه وتعالى - في قرآنه الكريم قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».

وأشار إلى أن العدل في الوسائل المعيشية، من ضوابط التعدد التي جاءت في الآية الثالثة من سورة النساء، منوهًا أن الرجل قد يلجأ للتعدد بسبب حاجته للمشاعر، أو لظروف في بعض الشعوب والدول والأزمنة والأمكنة التي تؤدي إلى كثرة الأرامل؛ نتيجة الحروب.

ونوه أن الرجل الذي يُعدد ليس مطلوبًا منه تقديم مبررات أو كشف حساب لزوجته الأولى، مضيفًا: «تعدد الزوجات في أصله مباح، لكنهم قيدوا الإباحة بعدم الظلم، لأن النبي قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما على حساب الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل».

وأوضح أن «الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يستحب ألا يزيد الرجل المسلم على زوجة واحدة، إن لم تكن هناك ضرورة، حتى لا يجره ذلك إلى الظلم والعقوبة في الآخرة».



