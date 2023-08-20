الدنمارك تؤكد تسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا

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قالت مته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، اليوم الأحد، إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بـ19 طائرة مقاتلة إف-16.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة سكريدستروب الجوية في الدنمارك، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا، وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وأضافت وزارة الخارجية الدنماركية: "نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".

وتابعت قائلة: "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

وكان مكتب رئيسة وزراء الدنمارك أعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيزور الدنمارك اليوم بعد إعلان قرار إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.