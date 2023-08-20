إسبانيا تهزم إنجلترا وتحقق كأس العالم للسيدات

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم، الأحد، على ملعب أستراليا الدولي.

وتدين إسبانيا بفوزها في مباراة اليوم، للاعبة ريال مدريد، أولجا كارمونا، الظهير الأيسر والتي سجلت هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 29، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 68، تم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفار والتي أظهرت وجود لمسة يد على كيرا والش.

ونفذت جيني هيرموسو ركلة الجزاء، مسددة كرة أرضية على يسار إيربس، إلا أن الأخيرة تألقت ونجحت في التصدي للركلة، لتبقي على حظوظ إنجلترا قائمة في المباراة النهائية.

بهذا الفوز كتبت سيدات إسبانيا المجد بتحقيق اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخهن.

وكانت السويد قد حققت الميدالية البرونزية في البطولة بعد فوزها 2-0 على أستراليا، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.