رئيسة حزب الخضر الألماني تدعو لخفض التصعيد داخل الائتلاف الحاكم

دعت رئيسة حزب الخضر، الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، لخفض التصعيد، في ظل الضجة القائمة داخل الائتلاف بسبب الخلافات حول بعض الموضوعات.

وقالت ريكاردا لانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "أود نصحنا جميعا بأن نكون أكثر رصانة"، وأوضحت أنه تم الاتفاق على أننا نرغب في الخروج من الصيف بشكل أكثر هدوءا، وأوضحت قائلة: "يندرج ضمن ذلك أيضا عدم الحديث عن أزمات مزعومة بالائتلاف".

وأشارت السياسية الألمانية البارزة إلى أن مجلس الوزراء بت هذا الأسبوع في 26 مشروعا، من بينها تمويل شركات ناشئة ودعم الطاقة الشمسية، وتعهدت بأنه سيتم مناقشة قانون فرص النمو والإعانة الأساسية للأطفال.

وقالت إنها على يقين أن الحكومة ستمهد لهما الطريق هذا الشهر. وأشارت إلى أن الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء لهذا الشهر سوف يركز على موضوع القدرة التنافسية الاقتصادية والاستقرار.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يتكون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس.