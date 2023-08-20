عباس شراقي: سد النهضة خزّن 14 مليار متر مكعب جديدة منذ بدء الملء الرابع

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن سد النهضة خزّن حوالي 14 مليار متر مكعب جديدة منذ بداية الملء الرابع في 14 يوليو الماضي.



وكتب شراقي، على صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم استنادا إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 616 متر فوق سطح البحر، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 31 مليار م3.



وتوقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر طبقاً لارتفاع الممر الأوسط الذي يتراوح بين 621 - 625 مترا، وكمية تخزين بين 20 - 24 مليار م3.



وأشار إلى أن معظم التخزين الرابع يتم بمساعدة سد السرج (السد المساعد لسد النهضة)، والذي يرتفع بمقدار حوالي 50 مترا عن سطح الأرض المحيطة، وجسم السد يحجز المياه أعلى من منسوب 602 متر حتى وصلت المياه اليوم 20 أغسطس 2023 إلى منسوب 616 مترا.



ونوّه بأن الأمطار حول معدلها الطبيعي في حوض النيل الأزرق بمتوسط يومي حوالي 500 مليون متر مكعب عند سد النهضة.