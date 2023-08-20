وزارة الخارجية التركية تدين خطوة أممية ضد مشروع طريق في قبرص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت تركيا تدخل الأمم المتحدة في مشروع بناء طريق للقبارصة الأتراك ووصفته بأنه "غير مقبول"، وفقا لبيان صادر يوم السبت عن وزارة الخارجية في أنقرة.

وحثت الوزارة الأمم المتحدة على احترام سيادة القبارصة الأتراك ومشروعها "الإنساني" للطرق. كما اتهمت الأمم المتحدة بعدم الحياد.

وجاء بيان الوزارة بعد تصريحات سابقة اليوم السبت من برلماني تركي بارز وصف محاولة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عرقلة أعمال بناء الطريق من قبل القبارصة الأتراك على طول المنطقة العازلة للجزيرة بأنها "غير قانونية".

وتقول الأمم المتحدة إن مشروع الطريق، الذي يمر عبر منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة في الجزيرة المقسمة عرقيا، غير مصرح به.

وكتب فؤاد أوقطاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: "أدين التدخل غير العادل وغير القانوني وغير المناسب لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أراضي جمهورية شمال قبرص التركية".

وكان أوقطاي يشير إلى جمهورية شمال قبرص التركية ، التي لا تعترف بها سوى تركيا.

ودافع أوقطاي عن مشروع الطريق، الذي يهدف إلى ربط قريتين قبرصيتين تركيتين، باعتباره "مشروعا إنسانيا"، وذلك في تصريحات على منصة إكس، تويتر سابقا.

كما اتهم الأمم المتحدة بالاستجابة "للتوجيهات الاستفزازية للإدارة القبرصية اليونانية" وحث الأمم المتحدة على استئناف الحوار "المحايد" مع الجانب القبرصي التركي.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن القبارصة الأتراك هاجموا موظفيها في الصباح وألحقوا أضرارا بالمركبات التي كانت تحاول وقف بناء الطريق.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفارات البريطانية والأمريكية والفرنسية في نيقوسيا الحادث.