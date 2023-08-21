المجر وتركيا تتشاوران بشأن طلب السويد للانضمام لحلف الناتو في الخريف المقبل

قال وزير الخارجية المجري بيتر شيارتو، بعد اجتماع بين زعيمي البلدين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن المجر وتركيا ستواصلان تنسيق سياستهما بشأن طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيارتو قوله اليوم الأحد إنه نظرا لأن المجلسين التشريعيين الوطنيين في بودابست وأنقرة حاليا في عطلة، فإن مسألة موعد التصديق على الطلب ستتم مناقشتها خلال الخريف.

يذكر أن تركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في حلف الناتو اللتان لم تصادقا على طلب السويد للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهي الخطوة التي تم اتخاذها بسبب المخاوف الأمنية في الدولة الاسكندنافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقد استمرت العملية على الرغم من تراجع تركيا عن اعتراضاتها الشهر الماضي بعد أن تعهدت السويد باتباع خطة جديدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الانفصالية الكردية هناك. من جانبها، قالت المجر إنها تحذو حذو تركيا في عملية التصديق، دون أن تحدد سبب ذلك.

وأضاف شيارتو أن أوربان واردوغان اتفقا أيضا عن أن تشتري المجر 275 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من تركيا العام المقبل. ويلتقي الزعيمان مجددا في بودابست يوم 18 ديسمبر.