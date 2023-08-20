استمرار حريق غابات في أقصى شمال شرق اليونان لليوم الثاني

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استمر حريق غابات في منطقة إيفروس الذي بدأ صباح أمس السبت، ما أجبر السلطات على إخلاء المزيد من القرى وإغلاق الطريق السريع الرئيسي بالمنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرت مطالبة السكان في 5 مناطق أخرى بمغادرة منازلهم حيث تستمر الرياح القوية في تأجيج الحريق.

كما دعت السلطات المواطنين المقيمين في مدينة ألكسندروبوليس، الواقعة على بعد حوالي 30 ميلا غرب الحدود التركية، بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ مع اقتراب الدخان.

وحتى الآن لم ترد تقارير عن تسجيل إصابات خطيرة للسكان أو رجال الإطفاء.

وأغلقت الشرطة اليونانية طريق إجناتيا القريب من الحدود التركية. ويخترق الطريق السريع الرئيسي اليونان بدءا من تركيا إلى مدينة إيجومنيتسا الساحلية الواقعة في شمال غرب البلاد.

وتتعرض اليونان لحرائق غابات هذا الصيف، ما أدى لحرق غابات وممتلكات حول منطقة العاصمة أثينا، إضافة إلى مقاصد سياحية شهيرة مثل رودس وكورفو.

ووصفت السلطات خطر اشتعال حريق بـ"الشديد" في ثلاث مناطق غدا الاثنين، بما في ذلك منطقة أثينا الكبرى، بينما وضعت 10 مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى.

ومع ذلك، لا تزال درجات الحرارة دون مستوياتها المتطرفة المسجلة في أواخر يوليو الماضي، مع توقع أثينا أن ترتفع درجة الحرارة بدرجات قليلة فوق المعدل المتوسط إلى 35 درجة مئوية غدا الاثنين.