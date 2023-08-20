شرطة باكستان تعتقل ناشطة حقوقية

ذكر مسئولون، أن الشرطة في إسلام آباد اعتقلت الناشطة الحقوقية البارزة، إيمان زينب مزاري، بسبب خطاب تحريضي ضد الجيش ذي النفوذ في البلاد، في تجمع حاشد.

وقالت والدتها وزيرة حقوق الإنسان السابقة، شيرين مزاري، إن مجموعة كبيرة من رجال شرطة العاصمة اقتحمت منزل مزاري واقتادتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتابعت أن الاعتقال ليس سوى انعكاس لـ "فاشية الدولة".

وقالت مصادر أمنية إن مزاري، سُجلت لها قضية إلقاء خطاب تحريضي ضد المؤسسة الأمنية في تجمع حاشد لحركة "بشتون تحفظ" أو حركة حماية البشتون أمس الأول الجمعة.

وأثار الاعتقال غضبا على مستوى البلاد، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة محاولة لخنق حرية التعبير.

وكانت الشرطة في العاصمة الباكستانية قد ألقت أمس السبت القبض على وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي، بسبب مزاعم إساءة استخدام برقية دبلوماسية لتحقيق مكاسب سياسية.

وذكر وزير الداخلية سارفراز بكتي لوسائل الإعلام، أن اعتقال قريشي جاء لصلته بقضية تتعلق بإساءة استخدام وثائق رسمية.