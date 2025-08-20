ألمانيا: توجيه اتهامات لمواطن روسي بالإرهاب على خلفية مخطط يستهدف السفارة الإسرائيلية في برلين

وجه مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني اتهامات إلى مواطن روسي يشتبه في دعمه لتنظيم داعش، على خلفية ما تردد عن تخطيطه لهجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في برلين.

ووجه مكتب المدعي العام الاتحادي اتهامات إلى المشتبه به الذي جرى اعتقاله في مطار برلين – براندنبورج في فبراير، بينما كان في طريقه للصعود إلى الطائرة.

وأفادت الشرطة بأن المتهم كان يعتزم السفر إلى باكستان لتلقي تدريب عسكري لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام الاتحادي أنه "منذ مطلع فبراير 2025، كان المتهم يخطط في البداية لتنفيذ هجوم في ألمانيا، على سبيل المثال ضد السفارة الإسرائيلية في برلين."

ولهذا الغرض، حصل المتهم على تعليمات عبر الإنترنت حول كيفية صنع المتفجرات، لكنه لم يتمكن من الحصول على المكونات اللازمة.

وتردد أيضا أنه ترجم مواد دعائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية إلى اللغتين الروسية والشيشانية.

وأوضح مكتب الادعاء العام في كارلسروه أنه لتمويل رحلته إلى باكستان، أبرم عقدين لشراء هواتف محمولة باهظة الثمن، ثم باعها محققا ربحا.