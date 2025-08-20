وزير السياحة يتفقد المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي خلال زيارته للإسكندرية

-«فتحي» يوجّه بإعداد خطة جديدة للترويج السياحي للمدينة وتضمين المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية

استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمدينة الإسكندرية، بجولة داخل المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي الأثرية، رافقه خلالها يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما حضر الجولة مؤمن عثمان، رئيس قطاع المشروعات والترميم بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور حسام غنيم مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

واستمع الوزير، خلال جولته التفقدية بالمتحف، إلى شرح مفصل حول تاريخه وتطور قاعاته وسيناريو العرض المتحفي وأبرز المقتنيات المعروضة به، حيث استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آليات الحفاظ على القطع الأثرية وخاصة الآثار الغارقة، بجانب إبراز ملامح الفن السكندري المميز.

وأعرب الوزير، عن إعجابه بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة، واصفًا إياه بأنه أحد أهم المزارات السياحية بمدينة الإسكندرية.

كما وجّه بضرورة إعداد خطة جديدة للترويج السياحي للمدينة، تتضمن إدراج المتحف بشكل أكبر في البرامج السياحية، مع الاستفادة من التدفق السياحي المتزايد على منطقة الساحل الشمالي وربطه بزيارة المعالم الأثرية بالإسكندرية.

وأكد الوزير، أن استراتيجية الوزارة تركز على إبراز تنوع المقومات السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بما تضمه من إرث حضاري وثقافي تستحق أن تكون في صدارة البرامج السياحية الدولية.

والتقى الوزير، بعدد من العاملين بالمتحف، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيدًا بدورهم البارز في الحفاظ على هذا الصرح الأثري وإدارته.

كما وجّه بضرورة تنظيم ملتقيات علمية وبحثية وفعاليات دولية متخصصة في علم المصريات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للحركة العلمية والأكاديمية في هذا المجال.

وحرص الوزير على كتابة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن سعادته بهذه الزيارة والتعرف على محتوياته، واصفًا العرض المتحفي بأنه "مبهر وحديث، ويمثل قمة في الابتكار والحداثة مع الحفاظ على التراث والآثار"، متمنيًا كامل التوفيق لإدارة المتحف ولكل القائمين عليه.

وعقب انتهاء جولته بالمتحف، توجّه الوزير والوفد المرافق له لزيارة قلعة قايتباي، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية، عن آخر مستجدات مشروع ترميم القلعة والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منه.

وشملت الجولة زيارة الأسوار الداخلية والخارجية والبرج الرئيسي والمسجد والصهريج، بالإضافة إلى تفقد الخدمات السياحية بالقلعة ومنها اللافتات الإرشادية ومركز الزوار، الذي تم افتتاحه مؤخرًا بعد تطويره ليستعرض المعلومات اللازمة عن عدد من المنشآت الأثرية الفريدة بالإسكندرية وتطور التحصينات الدفاعية بها، مركزًا على الدور التاريخي لقلعة قايتباي والتحصينات التي شُيّدت في عهد محمد علي باشا على امتداد الساحل الشمالي.

كما حرص الأثريون والعاملون بالمتحف والقلعة على التقاط الصور التذكارية مع الوزير، وخلال جولته التقى بعدد من السائحين الروس والإيطاليين الذين أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من مواقع سياحية وأثرية خلال زيارتهم لمدينتي الإسكندرية والقاهرة.

يذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح المتحف اليوناني الروماني في أكتوبر 2023 عقب انتهاء أعمال تطويره وإعادة تأهيله، ويعد المتحف أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر، حيث يروي تاريخها بوجه عام وتاريخ الإسكندرية بوجه خاص عبر سيناريو عرض متكامل يشمل موضوعات عن الحياة السياسية خلال العصرين البطلمي والروماني، وأنماط الحياة اليومية في الإسكندرية القديمة، والمعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية، ودور الإسكندرية كمنارة للعلوم والفكر والثقافة في العالم القديم، فضلًا عن تطور الفن في العصور البيزنطية والقبطية والتجارة والحرف اليدوية المصرية التي عكست تواصل مصر مع حضارات أخرى.

أما عن قلعة قايتباي، فقد أنشأها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي بين عامي 882هـ/1477م و884هـ/1479م، وتقع بحي الأنفوشي– جزيرة فاروس قديمًا– غرب الإسكندرية، وتضم مساحة مستطيلة يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وأضاف محمد علي باشا تجديدات على السور الشمالي للقلعة، حيث أعيد بناؤه بما يتناسب مع تطور الأسلحة في ذلك الوقت.