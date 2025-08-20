سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، عن القوائم المبدئية للمرشحين لشغل منصب رؤساء خمس جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وفيما يلي أسماء المرشحين، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي:

2- يوسف أحمد مجد حسن، أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا.

2- عباس محمد مجد منصور، أستاذ بكلية العلوم ورئيس الجامعة سابقًا.

3- أشرف مجد أبو الوفا طايع، عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي سابقًا.

4- محيي الدين عبد القادر الضوي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.

5- محسن مجد الدين مجد أبوزيد، وكيل كلية الآثار لشؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة.

6- هشام عبد الحكم عبد القوي حسن، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة سابقًا.

7- حجاج خادم أحمد علي، أستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي.