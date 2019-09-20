السعودية تكشف عن الأضرار في منشأتين «أرامكو»

كشفت السعودية للمرة الاولى لوسائل إعلام دولية حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأتين النفطيتين اللتين تعرّضتا لهجوم في 14 سبتمبر الماضي، مؤكدةً تصميمها على استعادة إنتاجها بشكل كامل، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

في منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، قال مسؤول في مجموعة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة التي تدير الموقع، إن المنشأة تعرضت لأربع ضربات في 14 سبتمبر، واندلعت فيها حرائق استمرت خمس ساعات.

وتسبب ذلك بخفض إلى النصف انتاج الذهب الأسود في الدولة الأولى المصدّرة للنفط الخام في العالم، وبرفع الأسعار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونُظمت زيارة الصحفيين للموقع غداة جولة في المنطقة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي بدا كأنه يريد تهدئة الأوضاع مؤكداً أن بلاده ترغب بـ"حل سلمي" مع إيران، التي وجّهت إليها واشنطن والرياض الاتهام بالوقوف خلف الهجمات.

وكتب نظيره السعودي عادل الجبير ليلاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "التهاون مع إيران" التي تنفي كل الاتهامات بحقها، "سيشجّعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية الخميس من أن هجوماً من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة"، مضيفاً أن بلاده لا تريد حرباً لكنها ستدافع عن نفسها إذا لزم الأمر.

وشاهد الصحفيون الذين وُجّهت إليهم دعوة لمعاينة الأضرار، دماراً كبيراً في المنشأة حيث رأوا رافعات وسط حطام متفحّم على إثر الهجمات التي تبنّاها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران.

وكان أخصائيون تقنيون يعملون على تقدير حجم الأضرار الهائلة التي لحقت ببرج معدني يُستخدم لإزالة الغاز المذاب وكبريتيد الهيدروجين من النفط.

وقال أحد المسؤولين في شركة "أرامكو" فهد عبد الكريم إن خلال الهجوم "كان هناك ما يتراوح بين 200 و300 شخص داخل المنشأة".

وأضاف عبد الكريم الذي جال مع الصحفيين داخل الموقع "لم يصب أحد بجروح"، إلا أن الأضرار المادية كبيرة: فقد لوحظ تغيّر في شكل أنابيب معدنية ضخمة جراء الانفجارات انتشرت في الموقع المستهدف.

وبحسب السلطات السعودية، استُخدم ما لا يقلّ عن 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ كروز في الهجمات.

ورغم حجم الأضرار، ما زالت أرامكو متفائلة بشأن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال عبد الكريم "تمّ تشكيل فريق طوارئ لتصليح المعمل وإعادة إطلاق الأنشطة وإعادة (الإنتاج) إلى مستواه المعتاد".

وتابع "في أقلّ من 24 ساعة، عاد ثلاثون بالمئة من المعمل إلى العمل"، مشيراً إلى أن "الانتاج سيكون في المستوى الذي كان عليه قبل الهجوم بحلول نهاية الشهر".

وقال "سنعود أقوى من قبل"، بينما كان الصحفيون يستعدّون لزيارة الموقع المستهدف الثاني في بقيق.