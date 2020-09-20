بايدن يعتزم التركيز على قانون أوباما كير في حربه ضد ترامب

حدد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن جداله ضد تعيين الرئيس دونالد ترامب قاض في المحكمة العليا الأمريكية حول الخطر الذي يهدد قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار مقبولة/ المعروف باسم أوباما كير/، في وقت جعلت فيه جائحة فيروس كورونا الرعاية الصحة قضية حيوية ومركزية للحملات الانتخابية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يوضح بايدن موقفه في كلمة له اليوم الأحد في فلاديلفيا وعرض رأيه بشأن عزم ترامب تعيين بديل للقاضية روث بادر جينسبورج التي توفيت يوم الجمعة الماضي.

ويعد الأمر ملحا بوجه خاص بالنسبة للديمقراطيين نظرا إلى أن المحكمة العليا قد تستمع للمرافعات الشفهية في حال السعي لإلغاء قانون الرعاية الصحية بعد أسبوع من يوم الاستحقاق الانتخابي.

وقالت حملة بايدن في بيان إن "الناخبين يدركون أن القاضي القادم للمحكمة سيتخذ قرارا من عدمه بشأن، ما إذا كانوا سيستمرون فى التمتع بالحماية لظروف موجودة سلفا أم لا ".