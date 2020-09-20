الشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فريق الشرطة العراقي وضيفه الاستقلال الإيراني اليوم الأحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الشرطة بهدف سجله مازن فياض في الدقيقة 26، وتعادل الاستقلال التعادل بواسطة البديل أمير أرسلان مهطري في الدقيقة 68.

وحافظ الأهلي السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للشرطة ونقطتين للاستقلال، حيث ضمن الأهلي التأهل إلى دور الـ16.

وكانت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب قررت اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 أيلول/سبتمبر الجاري، حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.