انتحار طالب قفزا من أعلى عقار بالحي المتميز بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع أحد الأشخاص سقط من أعلى عقار بمنطقة الحي المتميز، أن المتوفي طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئى لمفتش الصحة.

كان المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة الحي المتميز بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، به آثار كسور وكدمات وغارقا في دمائه، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات جارية.