وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته القاتلة، تستحدث بعض الدول شروطا لدخول أراضيها، ليكون حصول القادمين إليها على لقاح كورونا على رأس الإجراءات، لذلك ما زال بحث المصريين مستمرا عن طريقة التسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال الموقع التابع لوزارة الصحة والسكان، وأيضا أماكن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت مؤخرا عن رفض تطعيم أي مواطن لم يسجل طلبه بتلقي اللقاح على موقع الوزارة، وكتب البيانات الشخصية التي حددتها من أجل الحصول على اللقاح، مع استثناء بعض الفئات، التي يمكن توفير اللقاح لها في المنازل، منهم مرضى (الشلل الرباعي، وشلل الأطفال، والشلل النصفي، والضمور العضلي، والتصلب المتعدد، والوهن العضلي).

لكن، كيف يمكن للمسافرين للخارج الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وأين تقع المراكز المعنية بتطعيم المسافرين للخارج؟

• طريقة تسجيل تطعيم كورونا للمسافرين

وزارة الصحة والإسكان أطلقت مؤخرا موقعا مخصصا للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر، وتولى تطعيمهم باللقاحات المضادة لأمراض عدة، من بينها الملاريا، وجرى تزويدها باللقاحات المضادة لكورونا، لكن على المسافر أن يسجل اسمه قبل السفر للحصول على لقاح كورونا في المركز التابع له، أو رابط الوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

واشترطت وزارة الصحة على الراغبين في التقديم للحصول على اللقاحات من أجل السفر، بإيضاح البيانات الدالة على السفر، التي تتمثل في التأشيرة وتذاكر الطيران وعقود العمل وسبب السفر سواء كان للسياحة أو العمل.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة والسكان، سيُجري مراعاة نوعية التطعيمات التي تعتمدها الدولة المقرر السفر إليها، حيث يتوافر في مصر العديد من اللقاحات، أهمها (سينوفارم، وسينوفاك، وأسترازينكا، وسبوتنيك v، وفايز، وجونسون آند جونسون).

ويحصل المسافر على شهادة تفيد حصوله على التطعيم؛ تمهيدا لتوثيقها وتقديمها إلى الجهات المختلفة، على أن تحمل الشهادات الخاصة بالتطعيمات كود QR، وبجانبها لا يحتاج المسافر إلى تحليل pcr في السفر أو العودة إلى مصر.

• أماكن مراكز تلقي تطعيم كورونا

الوزارة خصصت عددا كبيرا من المراكز لتوفير التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، جميعها مجهزة بعيادات وصالات انتظار، وبعد تزويدها مؤخرا ارتفع عدد تلك المراكز من 580 إلى 678 مركزا.

وخُصص عدد من المراكز لتطعيم المصريين المسافرين إلى عملهم بالخارج، بعد اشتراط بعض الدول تلقيهم أنواع معينة من لقاحات كورونا المستجد، إذ وصل عدد مراكز التطعيمات الدولية بمصر إلى 179 مركزا، جميعها تم إمداده بلقاحات فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة قائمة بمراكز تطعيم المسافرين للخارج، والمتاح فيها تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع المحافظات بجميع أنحاء الجمهورية، من ضمنها:

مركز تطعيم المسافرين بمطار القاهرة في 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.

مركز تطعيم المسافرين بالنزهة في 10 ش الجمهورية بفندق الكونتيننتال.

مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان في 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة.

مركز تطعيم المسافرين الجيزة في مجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

مركز تطعيم المسافرين الجيزة في مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

مركز تطعيم المسافرين الإسكندرية بالحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

مركز تطعيم المسافرين بورسعيد بمبنى الحجر الصحي بورسعيد.

مركز تطعيم المسافرين السويس بمبنى الحجر الصحي ببور توفيق بالسويس.

مركز تطعيم المسافرين البحر الأحمر بمكتب صحة الغردقة خلف المستشفى العام.

مركز تطعيم المسافرين الأقصر بالحجر الصحي بمطار الأقصر.

مركز تطعيم المسافرين أسوان بميناء السد العالي شرق أسوان.

مركز تطعيم المسافرين أسيوط بمكتب صحة أسيوط أول.

مركز تطعيم المسافرين دمياط بمبنى الحجر صحي بدمياط.

مركز تطعيم المسافرين شمال سيناء بمكتب صحة الطور وإدارة الحجر الصحي بالعريش.