الهند تعلن استئناف تصدير فائض لقاحات كورونا الشهر المقبل

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الاثنين، استئناف تصدير لقاحات فيروس كورونا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل في إطار مبادرة الحكومة "لقاح مايتري".

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مندافيا، إنه "من المقرر أن تستأنف الهند تصدير فائض لقاحات كورونا في إطار مبادرة لقاح مايتري من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة كوفاكس والعالم من أجل المكافحة الجماعية لجائحة كورونا".

وأوضح الوزير أنه سيتم إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة لقاح في شهر أكتوبر وما لا يقل عن مليار جرعة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، فقد صدرت الهند 66.4 مليون جرعة لقاح من كوفاكسين وكوفيشيلد حتى نهاية أبريل من هذا العام والتي تضمنت جرعات إمدادات تجارية ومنح وإمدادات لمبادرة كوفاكس والمخصصة للاستخدام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.

ويشارك في مبادرة "كوفاكس" التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا مع التركيز بشكل خاص على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كانت الهند قد أعلنت في أبريل الماضي حظر تصدير عقار "ريمديسيفير"، وهو دواء مضاد للفيروسات أثبت فعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد ـ 19" بالإضافة إلى توسيع حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي لتشمل جميع البالغين.