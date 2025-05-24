وفاة 13 شخصا بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد جوعا

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 13 شخصا بالجوع بمعسكر "قاقا" للاجئين السودانيين بتشاد خلال الأسبوع الماضي.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يعاني اللاجئون السودانيون بمعسكر قاقا بتشاد من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء مع تفشي الأمراض بسبب تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين بالمعسكر وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفى 13 شخصا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي يهدد مصير الآلاف من السودانيين بالمعسكر".

وناشدت الشبكة، المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين بمعسكر "قاقا" الذي يؤوي 21 ألف لاجئ سوداني، ووقف عمليات النزوح مرة أخرى للمجهول بحثا عن الغذاء والدواء.

وعبرت الشبكة، عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئيين السودانيين بدولة تشاد وتأسف للتجاهل الدولي للمهجرين السودانيين، مؤكدة أن ما يحدث هو فضح للمنظمات التي تقدم اعذارا خاصة بالمعابر؛ لإيصال المساعدات في ظل معاناة الآلاف من السودانيين بالمعسكرات بدولة تشاد.