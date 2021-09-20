ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة بشمال سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا.

وأكدت إحسان داود غالي مقررة الفرع أن الندوة تأتي في إطار مجهودات المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وبروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى دور المجلس في دعم المرأة والخدمات التي يقدمها فرع المجلس للمرأة عمومًا ولدعمها اقتصاديا ومساندتها.

وأشارت إلى اختصاصات المجلس القومي للمرأة ونشأته والبرامج التي يقوم بتنفيذها لصالح المرأة، وحملات طرق الأبواب خلال الفترة السابقة لدعم قضايا المرأة والاهتمام بها، وكذا حملة طرق الأبواب المقبلة تحت عنوان "المرأة المصرية صانعة السلام"، وغيرها من الحملات مثل "لأني رجل "، ومبادرة "سيناء بلا تسول" والمقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة، فضلًا عن الندوات التي ينفذها فرع المجلس عن الشمول المالي.

وتناولت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء الخدمات التي يقوم بها فرع الجهاز لدعم وتنمية المرأة وتدريبها على إقامة المشروعات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها ودعمها بالقروض التي يقدمها للمرأة، مشيرة إلى أن نصيب المرأة من قروض الجهاز تصل إلى نسبة 35% حسب العقود المبرمة معها.

كما تحدثت عن أنواع التحويل من خلال البنوك ومن خلال الإقراض المباشر ومن خلال الجمعيات الأهلية، وكذا مساندة المرأة المعيلة التي تقيم مشروعات ولا تستطيع إنهاء الأوراق المطلوبة، حيث يقوم الجهاز باستخراج الأوراق لها مجانا، وتتم متابعة المرأة المنتجة وإقامة معارض لتسويق منتجاتها بالمجان، وجارٍ التنسيق لعمل معارض أخرى بمختلف الجهات لتسويق المنتجات.