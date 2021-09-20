إزالة 300 مخالفة إشغال طريق و3 أكشاك خلال حملة مكبرة بكفر الدوار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ أكشاك مخالفة بمنطقة كفر الدوار البلد، وكذلك إزالة ٣٠٠ مخالفة إشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق المدينة، وكذلك إزالة عدد ٣٣ فرش متنوع و ١٤ لافتة إعلانية، فضلاً عن تحرير عدد ٤ محاضر متنوعة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.