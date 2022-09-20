اتحاد الكرة يكشف حقيقة تصريحات فيتوريا عن التأهل لكأس العالم

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كشف المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تصريحات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، عن كأس العالم.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد كرة القدم في تصريحات للصحفيين إن التصريحات المنقولة على لسان روي فيتوريا أنه لا يعد بالتأهل لكأس العالم أو الفوز بكأس أمم إفريقيا غير صحيحة بالمرة.

وأكد المنسق الإعلامي أن المدرب البرتغالي لم يتحدث في هذه الأمور خلال مقابلته عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض أولى تجاربه الودية تحت قيادة روي فيتوريا، حيث يلعب أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في ستاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة مصر النهائية ضم 27 لاعبا، بعد استبعاد كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.