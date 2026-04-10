ترامب: إعادة تجهيز السفن الحربية لاستئناف الضربات على إيران حال فشل المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفن الحربية الأمريكية يعاد تجهيزها بـ"أفضل الذخائر" لاستئناف الضربات على إيران إذا فشلت المحادثات في باكستان.

وتحدث ترامب بعد فترة قصيرة من صعود نائبه جاي جي فانس على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى إسلام آباد، حيث سينضم إليه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، للتفاوض على اتفاق نهائي للسلام بعد فترة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع "نيويورك بوست": "سنكتشف الأمر في غضون حوالي 24 ساعة. سنعلم قريبًا"، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع نجاح المفاوضات.

وقال ترامب: "نحن بصدد إعادة ضبط الأمور. نحن نحمّل السفن بأفضل الذخائر وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق — حتى أفضل مما فعلناه سابقًا، وقد دمّرناهم تمامًا".

وتابع: "وإذا لم نتوصل لاتفاق، سنستخدمها مجددا، وسنستخدمها بفعالية كبيرة. أنت تتعامل مع أشخاص لا نعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا".

وقال ترامب لـ"نيويورك بوست": "أمامنا، (يقولون إنهم) يتخلصون من جميع الأسلحة النووية، سيختفي كل شيء. ثم يذهبون إلى الصحافة ويقولون: لا نود التخصيب. لذا، سنكتشف الأمر".

وغدًا السبت، تتأهب السلطات في باكستان للجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وقدمت إيران، يوم الأربعاء، مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب شمل الاحتفاظ بالسيطرة على ⁠مضيق هرمز وقبول حقها في التخصيب النووي ورفع العقوبات وإنهاء الحرب، بما في ذلك الحملة ضد حزب الله في لبنان.