إصابة طيارين اثنين في تحطم طائرة تدريب للجيش الفرنسي

أصيب عنصران من سلاح الجو الفرنسي في تحطم طائرة تدريب، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وتحطمت الطائرة من طراز "سيروس إس آر-20 " التابعة للقوات الجوية والفضائية في منطقة ألب "دو هوت بروفانس"، خلال رحلة تدريب وعلى متنها طيار وطيار متدرب، حسب بيان صحفي.

ووفقا للوزارة، وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة ونصف صباحا بالقرب من جبل "لور" في منطقة غير مأهولة بالسكان أثناء رحلة تدريبية على ارتفاع منخفض.

وأعلنت الوزارة، في البيان، نقل الطيارين المصابين من قاعدة "سالون دو بروفانس" الجوية، إلى المستشفى بينما فتح مكتب التحقيق في الحوادث لسلامة الطيران المدني تحقيقا لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

وتُستخدم طائرات "سيروس إس آر-20 " ذات المحرك الواحد للتدريب الأولي للطيارين في الجيش الفرنسي.