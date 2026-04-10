بتسيلم الإسرائيلية تهاجم سموتريتش: تصريحاته التوسعية لضم أراضٍ عربية تكشف مخططات إسرائيل الحقيقية

هاجمت منظمة بتسيلم تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل أراضي واسعة في لبنان وسوريا وفلسطين، واصفة إياها بأنها كشف صريح عن سياسة الدمار التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه التصريحات تبرهن على أن ما يحدث في غزة من إبادة، وفي الضفة الغربية من تطهير عرقي، هو جزء من رؤية شاملة تهدف حاليًا لاحتلال جنوب لبنان ونشر الموت في المنطقة، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية بسبب منح إسرائيل حصانة مستمرة.

وكان سموتريتش، العضو في "الكابينت" الإسرائيلي، قد أعلن خلال تدشين بؤرة استيطانية في الضفة الغربية أن مخططاته تهدف لتوسيع الحدود الإسرائيلية لتصل إلى نهر الليطاني في لبنان، وضم جبل الشيخ ومناطق عازلة في سوريا، بالإضافة إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية لإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا عسكريًا غير مسبوق، ما يعكس الأهداف التوسعية التي يسعى تيار اليمين المتطرف لفرضها كواقع جديد على الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط.