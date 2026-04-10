ترامب: الإيرانيون لا يملكون أي أوراق ضغط باستثناء الابتزاز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة: "لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق (ضغط)، باستثناء الابتزاز قصير الأمد للعالم باستخدام الممرات المائية الدولية. والسبب الوحيد لوجودهم اليوم هو التفاوض".

وغدًا السبت، تتأهب السلطات في باكستان للجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وقدمت إيران، الأربعاء الماضي، مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب شمل الاحتفاظ بالسيطرة على ⁠مضيق هرمز وقبول حقها في التخصيب النووي ورفع العقوبات وإنهاء الحرب، بما في ذلك الحملة ضد حزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن السفن الحربية الأمريكية يعاد تجهيزها بـ"أفضل الذخائر" لاستئناف الضربات على إيران إذا فشلت المحادثات في باكستان.

وتحدث ترامب بعد فترة قصيرة من صعود نائبه جاي جي فانس على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى إسلام آباد، حيث سينضم إليه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، للتفاوض على اتفاق نهائي للسلام بعد فترة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع "نيويورك بوست": "سنكتشف الأمر في غضون حوالي 24 ساعة. سنعلم قريبًا"، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع نجاح المفاوضات.