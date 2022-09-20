

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في تظاهرات في إيران؛ احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وتواصلت المظاهرات في المدن الإيرانية المختلفة، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر،احتجاجًا على مقتل مهسا أميني، حيث نظم الطلاب تجمعات احتجاجية في عدة جامعات مختلفة، ورددوا هتافات ضد النظام، وركل عدد من الطلاب صورة المرشد الإيراني، علي خامنئي.



وقد أدت وفاة مهسا أميني بعد تعرضها لاعتداء من قبل عناصر دورية إرشاد في ردود أفعال عديدة، مما أدى في النهاية إلى احتجاجات حاشدة في الشوارع، وكانت بمثابة الشرارة التي أخرجت النار من تحت الرماد.



وكانت تصريحات الشرطة والسلطات الأخرى في إيران، والتي وصفت وفاة مهسا ودخولها في غيبوبة بـ«المفاجئة» وبسبب «نوبة قلبية في غرفة الإرشاد»، ونشر الصور المقطعة من كاميرات المراقبة التابعة للشرطة، قد أججت غضب المواطنين.



وانطلقت شرارة الجولة الجديدة من الاحتجاجات في 17 سبتمبر، في أعقاب جنازة مهسا أميني، حيث هتف المتظاهرون ضد النظام، وخلعت المتظاهرات حجابهن.



وبعد أن هاجمت القوات الأمنية وأطلقت النار مباشرة على المواطنين الذين تجمعوا أمام مكتب قائم مقام سقز، بكردستان إيران، خلال مراسم تشييع مهساء أميني، تشكلت موجة واسعة من احتجاجات الشوارع في إيران.



وامتدت الاحتجاجات إلى الجامعات منذ يوم أمس، واليوم هتف الطلاب في مختلف المدن بشعارات مناهضة لسياسات النظام الإيراني.