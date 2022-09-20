قوات خفر السواحل القبرصية تعترض 137 مهاجرا على متن قارب شرق الجزيرة

اعترضت قوات خفر السواحل القبرصية 137 مهاجرا على متن قارب شرق الجزيرة، اليوم الثلاثاء، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.

وذكرت إذاعة ار إي كيه، نقلا عن خفر السواحل، أن الأشخاص المهاجرين انطلقوا من لبنان، وستتم إعادتهم إليها في القريب العاجل. ويشار إلى أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.



وقالت قوات خفر السواحل إنه تم إنقاذ نحو 300 مهاجر على بعد 110 أميال بحرية (204 كيلومترات) جنوب شرق الجزيرة أمس الاثنين، في عملية كبيرة مشتركة مع سفينة شحن في المنطقة.



ووفقا لقوات خفر السواحل، تم نقل جميع الركاب إلى السفينة على متن مروحيات وقوارب تابعة لخفر السواحل. ويتردد أن المهاجرين بدأوا رحلتهم من لبنان. ولم تتضح جنسيات المهاجرين، بالإضافة إلى المكان الذين تم اقتيادهم إليه.



ويذكر أن عصابات التهريب تحاول جلب المهاجرين من دول بشرق البحر المتوسط، مثل لبنان وسوريا، إلى جنوب إيطاليا.



ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، استقبلت قبرص حتى الآن أعلى طلبات لجوء سنوية خلال الاعوام الماضية، مقارنة بحجم سكانها.