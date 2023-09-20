النصر السعودي يستهل مشواره الآسيوي بفوز ثمين خارج الديار

فاز فريق النصر السعودي على مضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2 /صفر، مساء الثلاثاء ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، في الوقت الذي تعادل فيه الاستقلال الطاجيكي سلبيا مع ضيفه الدحيل القطري على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وعلى استاد آزادي في طهران، سجل عبدالرحمن غريب الهدف الاول للنصر في الدقيقة 62 ثم أضاف محمد قاسم الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وأكمل بيرسيبوليس المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض ميلاد سارلاك للطرد في الدقيقة 52 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الدحيل والاستقلال، في حين بقي رصيد بيرسيبوليس خالياً من النقاط.