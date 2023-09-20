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حزب السادات: نؤيد الرئيس بانتخابات الرئاسة لأن ما حققه في مصر إعجاز

عفت السادات
عفت السادات

نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:28 م

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم للوطن المصري عمل على مدار 10 سنوات بإخلاص.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «من الطبيعي دعمنا للرئيس السيسي لإكمال المشروع الذي بدأه بمختلف المجالات»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يحمل رسائل طمأنة وأمل للمستقبل.

وواصل: «كنا لا دولة وكنا نعاني من الإرهاب، لكن بعد سنوات تحققت إنجازات وحدث الاستقرار، فالطبيعي بعد الأمان أن نؤيد الرئيس السيسي»، واصفا ما حققه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بالإعجاز.

وأشار إلى أن الدولة أصبحت قادرة، على سبيل المثال، على بناء مئات الكباري في أوقات قصيرة، بعكس ما كان يحدث في الأزمان الماضية، معلقا «من لا يرى هذه الأعمال يكون ناكرا لإنجازات كثيرة».

ولفت إلى أن حزب السادات الديمقراطي يرى أن العالم أمام تحديات وأعباء كثيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي عطلت خطط التنمية، مشيرا إلى أن معدلات التنمية في مصر بلغت 5.6 منذ 3 سنوات.

وأضاف: «المرحلة المقبلة تحتاج الرئيس السيسي صاحب المشروع والحلم الذي عاصرناه السنوات الماضية، كيف لا نفكر في إكمال الطريق معه وما زلنا في منتصف المشوار، الرئيس الأجدر بفهم أزماتنا ومشاكلنا، إضافة إلى ملف العلاقات الخارجية الذي يتطلب استثمار سابق وهو ما نجح الرئيس السيسي في تحقيقه».

واختتم: «الشعب المصري واعي ومدرك تماما، نحن مطمئنين ونعلم أن أهالينا من شعب مصر سيكونوا داعمين للرئيس، والدليل على ذلك ما شاهدناه من حشود داعمة في بني سويف منذ أيام».

https://www.youtube.com/watch?v=rOcw7DN55DE

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