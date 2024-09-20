قلق أمريكي من فصل البنوك الفلسطينية عن النظام الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من فصل وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش البنوك الفلسطينية عن النظام الإسرائيلي.

وأضاف المسئولون أن انهيار النظام المصرفي بالضفة الغربية سيكون مدمرا للمجتمع الفلسطيني بأكمله.

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن إدارة بايدن فكرت بفرض عقوبات على سموتريتش بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار بالضفة الغربية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات أخرى على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة".

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.