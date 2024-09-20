مصر مع السنغال والجزائر في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد سيدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات في مجموعة متوازنة في أمم إفريقيا للسيدات، والتي تقام في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

منتخب مصر للسيدات كان قريبًا من الانسحاب ببطولة إفريقيا 2024 قبل أن يتراجع الاتحاد عن قراره ويشارك المنتخب بصورة طبيعية.

ويشارك في البطولة 12 منتخبًا، مقسمة على مجموعتين، ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في نهاية المسابقة إلى بطولة العالم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني لسيدات اليد في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات الكونغو، السنغال، الجزائر، كاب فيردي وكينيا.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من أنجولا، الكونغو الديمقراطية، تونس، غينيا، الكاميرون وأوغندا.

منتخب سيدات اليد حقق المركز الثامن في النسخة الماضية عام 2022، فيما توجت أنجولا باللقب للمرة 15 في تاريخها، معززة موقعها كبطل تاريخي لأمم إفريقيا للسيدات.