محمد صلاح يطارد رقمين قياسيين أمام إيفرتون

يترقب عشاق ليفربول مواجهة الديربي المرتقبة أمام إيفرتون، اليوم على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح لتعزيز سجله التهديفي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، محافظًا على العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة، فيما يأمل صلاح في تسجيل أهداف جديدة تعزز مكانته التاريخية بين هدافي الفريق.

وسجل صلاح هدفين حتى الآن في الموسم الحالي، الأول ضد بورنموث في الجولة الأولى، والثاني أمام بيرنلي من ضربة جزاء حاسمة في الوقت القاتل، ويأتي الديربي فرصة لصلاح لمواصلة تفوقه على إيفرتون، إذ أحرز اللاعب 8 أهداف في مرمى الفريق الأزرق في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي، ويتفوق عليه في هذا الصدد فقط الأسطورة ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف.

كما يقترب محمد صلاح من الوصول إلى رقم قياسي جديد مع الريدز، إذ يحتاج إلى هدفين فقط ليصل إلى 250 هدفًا في جميع المسابقات، بعدما سجل 248 هدفًا وصنع 115 آخرين خلال 407 مباراة.