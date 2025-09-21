مطار روما يفتتح فندقا فاخرا للكلاب يقدم خدمات عناية فائقة

غالبا ما يواجه أصحاب الكلاب معضلة قبل السفر، ما بين ترك حيوانهم الأليف المحبوب مع جليس أو في بيت للكلاب، حيث يتطلب كلا الخيارين تخطيطا وترتيبات لوجستية، مما قد يكون مرهقا ويستغرق وقتا طويلا لأصحاب الحيوانات الأليفة.

وسعى مطار "فيوميتشينو" الدولي في روما إلى تبسيط هذه العملية من خلال افتتاح واحد من أوائل فنادق الكلاب داخل المطارات الأوروبية الكبرى، وذلك بعد مبادرة مماثلة في مطار فرانكفورت.

ويستقبل العاملون بفندق "دوج ريليه" الكلاب من صالة المغادرة حتى يتمكن المسافرون من متابعة رحلاتهم مباشرة.

وقالت ماريلينا بلاسي، المديرة التجارية لشركة "إيروبورتي دي روما"، التي تدير مطاري العاصمة الإيطالية روما، إن "هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى توفير تجربة متكاملة للمسافرين، حيث نقدم خدمات للكلاب وأصحابها في آن واحد".

وتبلغ تكلفة الغرفة الأساسية في الفندق المخصص للكلاب نحو 40 يورو "47 دولارا"، وتتميز بأرضيات يتم التحكم في درجة حرارتها بالإضافة إلى حدائق خاصة، أما الكلاب الأكثر خجلا أو التي تفضل العزلة، فيمكن وضعها في مساحات منفصلة على أطراف المنشأة، حيث تتفاعل مع القائمين على الرعاية بدلا من الاختلاط بالكلاب الأخرى في الحظائر العشبية التقليدية. وخلال فترة الليل، تبث موسيقى هادئة بتردد منخفض وناعم يبلغ 432 هرتز عبر مكبرات الصوت داخل الغرف للمساعدة على استرخاء الكلاب.

وتتوافر خدمات إضافية تشمل العناية الاعتيادية مثل التمشيط والاستحمام وتنظيف الأسنان، إضافة إلى خدمات رفاهية، مثل العلاج بروائح اللافندر أو النعناع العطرية للمساعدة على هدوء الكلاب، أو تدليك العضلات والمفاصل التي تعاني من آلام بكريم أرنيكا.

كما يمكن لأصحاب الكلاب غير الراضين عن كاميرات الويب التقليدية لمراقبة كلابهم عن بعد، حجز غرفة مميزة مقابل 60 يورو "نحو 70 دولارا" والمزودة بشاشة تسمح بمكالمات فيديو على مدار الساعة، كما يمكنهم إلقاء حلوى للكلب عبر تطبيق متصل بجهاز توزيع مخصص.

ويقدم الفندق خدماته ليس فقط للمسافرين، بل أيضا لأصحاب الكلاب المحليين الباحثين عن رعاية نهارية لحيواناتهم الأليفة.