سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة بطريق الخردلي جنوبي لبنان

استشهد شخص، السبت، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عين القصب الخردلي بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بـ"بسقوط شهيد من بلدة الخيام سكان كفر كلا في الغارة على طريق الخردلي".

وأضافت أن الغارة تسببت أيضا "باندلاع حريق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني وسيارات الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان"، دون إعلان حجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت الوكالة أن القصف الإسرائيلي استهدف سيارة "عند كوع عين القصب - طريق الخردلي"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك غداة قتل إسرائيل، الجمعة، شخصين بقصف استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا.

والخميس، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على 5 بلدات جنوبي لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني، محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل، في نوفمبر 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 273 شخصا وإصابة 622 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.