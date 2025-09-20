 الداخلية الفرنسية تطلب من البلديات عدم رفع علم فلسطين يوم الاعتراف بالدولة - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 2:28 م القاهرة
الداخلية الفرنسية تطلب من البلديات عدم رفع علم فلسطين يوم الاعتراف بالدولة


نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 2:08 م

منعت وزارة الداخلية الفرنسية، رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبيل اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الاثنين المقبل.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات إلى المحافظين بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات، وغيرها من المباني العامة يوم الاثنين، وذلك بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، هذه الخطوة تضامناً مع فلسطين، بحسب ما أوردته شبكة يورو نيوز الإخبارية اليوم السبت.

وجاء في التعميم أن مبدأ حياد الخدمة العامة يمنع هذه الممارسات، وشدد على ضرورة قيام المحافظين بإحالة أي قرار لرؤساء البلديات بهذا الخصوص على القضاء الإداري.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية هوغ موتو، في تصريح لقناة سي نيوز، أن المحافظين تلقوا توجيهات للتواصل مع المسئولين المنتخبين ومطالبتهم بإزالة الأعلام في حال رفعها على المباني العامة.

وتأتي هذه الخطوة قبل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر، في مسعى دبلوماسي قاده الرئيس إيمانويل ماكرون على مدى عدة أشهر.

