 مصادر إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود جراء انفجار في قطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 3:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مصادر إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود جراء انفجار في قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:17 م

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة عدد من الجنود، جراء انفجار في قطاع غزة.

وقالت المصادر، بحسب وكالة صفا، إن جنودًا أصيبوا في معارك القطاع نُقلوا عبر مروحيتي إجلاء إلى مستشفيي "بيلينسون" و"تل هشومير".

وأشارت إلى وقوع حدث أمني في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 898 جنديًا وضابطًا، بينهم 454 خلال العملية البرية في غزة وحدها. كما أصيب نحو 6,193 جنديًا، بينهم 924 إصابة خطيرة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 22 شهرًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك