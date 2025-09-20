وزير الدفاع الهندي يزور المغرب بعد غد الاثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينج زيارة رسمية للمغرب، اعتبارا من بعد غد الاثنين، ولمدة يومين.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير دفاع هندي إلى المملكة شمال أفريقيا، طبقا لبيان حكومي.

وسوف يفتتح سينج، خلال الزيارة، منشأة جديدة لشركة تاتا أدفانسد سيستيمز ماروك في برشيد، والتي ستنتج منصة مدرعة بعجلات (دبليو إتش.إيه.بي) 8%8، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

والمنشأة هي أول مصنع لتصنيع المواد الدفاعية الهندية في أفريقيا على الإطلاق.

كما سيعقد سينج اجتماعا ثنائيا مع نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي والصناعي.

ومن المتوقع أيضا أن يوقع الجانبان، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي.



