 روسيا تستضيف مسابقة إنترفيجن كبديل لمسابقة يوروفيجن
السبت 20 سبتمبر 2025 3:35 م القاهرة
روسيا تستضيف مسابقة إنترفيجن كبديل لمسابقة يوروفيجن

موسكو - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:14 م

تقيم روسيا اليوم السبت مسابقة أغنية ترجع إلى العصر السوفيتي، وذلك في رد محافظ على مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية "يوروفيجن".

وتشارك 23 دولة في مسابقة "إنترفيجن" التي تستضيفها موسكو.

وتشمل هذه الدول جمهوريات سوفيتية سابقة مثل بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، وكذلك دول شريكة لشركاء روسيا في مجموعة دول بريكس مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وتم بالفعل منع روسيا من الغناء في "يوروفيجن" أربع مرات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد أمر الرئيس فلاديمير بوتين نفسه بتنظيم مسابقة "إنترفيجن"، وينظر إليها على أنها بديل ثقافي سياسي محافظ لمسابقة "يوروفيجن".

